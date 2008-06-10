Доделать сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок264 просмотра

Доделать сайт http://www.play-assistant.com/

Нужно сделать чтобы картинки и банеры грузились и в форуме добавить счетчик просмотров тем.

17 лет назад
anticlub
Олег 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров