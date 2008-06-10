Требуется установить форум vBulletin и интегрировать его с работающим сайтом на движке DLE. Пишите цену и информацию для связи.
Доделать сайт
Доделать сайт http://www.play-assistant.com/
Нужно сделать чтобы картинки и банеры грузились и в форуме добавить счетчик просмотров тем.
Заявки фрилансеров
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