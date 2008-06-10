Задача: Небольшие скрипты для работы с вебсервисом через API (получение, обработка текстовой информации) Требования к исполнителю: 1 Опыт разработки на Python 2 Желателен опыт работы с RSS/Atom 3 Желателен ...
Несложный калькулятор
Требуется создать калькулятор для расчёта стоимости услуг страховой компании.
Технические требования:
- PHP, MySQL, JS
- уникальный скрипт (модули/компоненты для существующих CMS не интересуют)
- минимальное разделение контента и дизайне, пользовательской и админской части (см.ниже)
Общие сведения:
- расчёт стоимости представляет собой простой калькулятор. Конечная сумма определяется по заданной формуле.
- коэффициенты задаются посредством WEB-формы (зашёл человек на сайт, ввёл данные в форму, получил результат расчета).
- услуги предоставляют несколько компаний, для каждой из них коэффициенты свои.
Подробности:
1. Формула для расчёта задаётся жёстко прямо в коде.
2. Пользовательская часть представляет собой сайт-визитку (порядка 10-15 страниц), основой которого является данный калькулятор. Содержимое страниц формируется по единому шаблону (например, через include из определённого файла, чтобы при необходимости поменять проще было). Контент вставляется из базы данных. Разработка дизайна не требуется, интересует функционал.
3. Форма для ввода исходных данных формируется с использованием средств PHP и JS. Списки формируются динамически без перезагрузки страницы (пример: человек выбирает марку машины, следующий список с моделями машин данной марки формируется динамически). Предполагается разбиение формы на 5-6 страниц. В идеале – размещение всей формы на 1 страницы и её заполнение без необходимости перезагрузки (разделение закладками, например). Варианты рассматриваются.
4. После ввода всех данных в форму пользователь получает список компаний, которые предоставляют такие услуги, стоимость в каждой из них.
5. При выборе компании результаты расчёта выводятся на экран. При подтверждении на email компании уходит письмо с запросом (формат HTML, образец имеется). Такое же письмо уходит на email пользователя. Можно предусмотреть версию страницы для печати (опционально).
6. Пользователи делятся на 2 категории: «агенты» (могут редактировать свою информацию, значение своих коэффициентов) и администраторы (редактируют любые данные, добавляют/редактируют/удаляют пользователей).
7. Админка выполняется как можно проще и функциональнее.
8. Контент каждой страницы хранится в текстовом файле с именем, совпадающим с именем страницы (например, «/public_html/includes/about.inc»). Файл представляет собой HTML-документ, который без изменений вставляется в нужное место. При необходимости в файле используются функции PHP.
9. Необходимо учитывать возможность использования mod_rewrite (в имеющемся варианте все «страницы» обрабатываются в файле index.php, в качестве параметра – названия страницы – пеердаётся набор латинских букв цифр, идущий после адреса сайта и до любого «левого» символа. При этом запросы «http://www.site.ru/about.php», «http://www.site.ru/about.html», «http://www.site.ru/about», «http://www.site.ru/about/» будут равнозначны и приведут к включению в качестве контента файла /includes/about.inc).
Предложения направляйте на gofk2005[dog]yandex[.]ru или ICQ 233-ноль-ноль-два-575 (внимание, антиспам!). Можно оставлять предложения здесь.
Рассматриваются только предложения, в которых указаны:
- сроки разработки
- ориентировочная стоимость (от…до, уточняется при контакте)
- примеры работ
- предложения
Варианты типа «Готов сотрудничать, пишите» не интересуют.
При успешном выполнении возможно долгосрочное сотрудничество (заказов море).
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