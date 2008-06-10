Создание бота для liex

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки145 просмотров

Прописываемые в конфиге параметры бота:

- логин

- пароль

- сумма

Сценарий:

Бот заходит на сайт биржи Liex (http://www.liex.ru/inf.htm ) под логином и паролем, который задан в параметрах.

Анализирует состояние баланса ("На счету"). И если сумма больше той, что указана в параметрах

переходит на страницу вывода средств (http://www.liex.ru/Finances/MoneyOut.jsp), заполняет и отправляет форму заказа вывода средств. Сумма для вывода средств - всё без остатка.

Скрипт запускается кроном.

Язык - php.

PHP
17 лет назад
avtor
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ashenemy
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
17 лет назад
Работа сделана оперативно и полностью как надо!
Хороший, надежный заказчик

Заявки фрилансеров

ashenemy
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Python скипты/код

    Задача: Небольшие скрипты для работы с вебсервисом через API (получение, обработка текстовой информации) Требования к исполнителю: 1 Опыт разработки на Python 2 Желателен опыт работы с RSS/Atom 3 Желателен ...

    Python
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web-based upload form на Java, Ajax

    Необходимо сделать адаптированный вариант web-based upload form с пакетной загрузкой файлов, как это реализовано на Flickr.com Или предложить альтернативу (ссылки). Основное условие - отсутствие flash, легкость в загрузке, гибкость в настройке.

    AJAXJava
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Быстрый игровой (графический) 2D движок на флеше

    $5000

    Необходимо написать графический игровой 2D движок для ММО экшен игры Похожий на www.darkorbit.ru но быстрее и удобнее с использованием Flash 10 и др инноваций. Без сетевой части (сервера). Модульность, ООП, динамическая загрузка ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сделать Flash-анимацию к сайту

    Нужно сделать флэш-анимацию к сайту http://eurolux.metaller.ru/ , а именно: 1. "ЛОГОТИП". - отблеск в верхней левой части логотипа должен "бегать" по контуру логотипа. 2. "ЗАБРОНИРОВАТЬ". - сам ...

    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модификация и разработка городского сайта

    $1300

    1. Требуется провести юзабилити-тестирование существующего раздела Каталог web-сайта, на основании которого выполнить проектирование дизайна, устранить логические ошибки, доработать функционал, выполнить кодирование и отладку. 2. Разработать раздел Энциклопедия. Раздел представляет собой web реализацию городской энциклопедии, исходные данные ...

    ApacheMySQLNginx
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модуль " Статистика"

    Модуль «Статистика» – аналог http://forexsignal.ru/stat.htm Функции – 1.Извлечения статистики конкретного счёта с валютного рынка Forex (вытягивание данных, например, с программы Rumus2 http://www.fxclub.org/tools_soft/) 2. Вывод статистики на сайте в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Проект для JS + PHP + MySQL программиста

    Суть задачи. Есть нарисованные формы (EXT JS). Необходимо дописать серверную и JS часть для нормальной работы форм. Стандарные операции: чтение данных из БД, запись данных в БД, фомирование выборок, арифметические операции над полученными ...

    JavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад