Создание бота для liex

Прописываемые в конфиге параметры бота:

- логин

- пароль

- сумма

Сценарий:

Бот заходит на сайт биржи Liex (http://www.liex.ru/inf.htm ) под логином и паролем, который задан в параметрах.

Анализирует состояние баланса ("На счету"). И если сумма больше той, что указана в параметрах

переходит на страницу вывода средств (http://www.liex.ru/Finances/MoneyOut.jsp), заполняет и отправляет форму заказа вывода средств. Сумма для вывода средств - всё без остатка.

Скрипт запускается кроном.

Язык - php.