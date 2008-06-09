Получить с серверов webmoney данные о wmid: - BL; - TL; - кол-во положительных отзывов; - кол-во претензций; - тип Аттестета (начальный, формальный, персональный и ...
Проект для JS + PHP + MySQL программиста
Суть задачи.
Есть нарисованные формы (EXT JS). Необходимо дописать серверную и JS часть для нормальной работы форм.
Стандарные операции: чтение данных из БД, запись данных в БД, фомирование выборок, арифметические операции над полученными данными.
Обьем работ: ~ 1-2 месяца. Работа в команде: руководитель проекта, разработчик форм, программист серверной части.
Требования :
- навыки работы в команде
- серьезное отношение к срокам
- желание и умение обучаться новым технологиям
Условия прохождения:
Резюме, тестирование,
Оплата: за каждую готовую и рабочую форму (JS + PHP + MSQL часть)
icq 4848000
skype mbarussia
email [email protected]
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