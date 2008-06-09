Проект для JS + PHP + MySQL программиста

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок272 просмотра

Суть задачи.

Есть нарисованные формы (EXT JS). Необходимо дописать серверную и JS часть для нормальной работы форм.

Стандарные операции: чтение данных из БД, запись данных в БД, фомирование выборок, арифметические операции над полученными данными.

Обьем работ: ~ 1-2 месяца. Работа в команде: руководитель проекта, разработчик форм, программист серверной части.

Требования :

- навыки работы в команде

- серьезное отношение к срокам

- желание и умение обучаться новым технологиям

Условия прохождения:

Резюме, тестирование,

Оплата: за каждую готовую и рабочую форму (JS + PHP + MSQL часть)

icq 4848000

skype mbarussia

email [email protected]

JavaScriptMySQLPHP
17 лет назад
vdovcenko
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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