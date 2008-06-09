Добрый Вечер, необходимо создать (приветствуються так же готовые скрипты) таймер обратного отчета. Смысл работы таймера. В config файле вписываеться 'будущая' дата, например 2009 г. 23 февраля (формат ввода не имеет значения), потом таймер с ...
Информер
Необходим набор информеров биржевой тематики, подробный список в приложении
Все данные забираются с сайта www.brocompany.ru
Пишем сроки и сумму, просто возьмусь за проект неинтересно
skype: wild_wolf_spb
Заявки фрилансеров
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