Проект для опытного пхп программиста

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок406 просмотров

На большой проект 2,5 мес = писать блоки к порталу = оплата по 10-12 – 15 уе в час, загрузка 4 часа в день

показывайте свои работы тут. без портфолио просьба не беспокоить

PHP
17 лет назад
click
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скрипт на php

    $100

    Нужен скрипт на php, который сможет заходит с логин/пасс на некоторые сайты, парсить/сохранять простую инфу по моему запросу, делать постинг сообщений по шаблонам, вести простую стату. Подробности в ПМ.

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Серия Форекс информеров

    Необходим набор информеров биржевой тематики, подробный список в приложении Все данные забираются с сайта www.brocompany.ru Пишем сроки и сумму, просто возьмусь за проект неинтересно skype: wild_wolf_spb

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Вставить выпадающее автозаполняющееся меню

    Вставить выпадающее автозаполняющееся меню в интерфейс сайта как в гугл. К примеру: юзер вводит буквы: "Комп", а поисковая строка выдает варианты с этим сочетанием букв сайт: www.rfsclan.ru ссылки: www.rfsclan.ru/quests.html (одна ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Lightbox наворот

    $50

    Нужно дописать скрипт lightbox (http://www.huddletogether.com/projects/lightbox2/) чтобы была возможность просматривать группы фоток с минимальным кол-вом кликов. Требуемые новые кнопки : следующая, предыдущая, фото 1-N, слайд-шоу, закрыть. Все кнопки нужны снизу фото, там где находится кнопка закрыть. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Игра орел-решка. Очень простой и быстрый сайт.

    $30

    Необходимо создать сайт для игры в орел-решка. На сайте всего одна страница и простейший скрипт. Работы буквально на час и еще 30 минут на тест. Поэтому оплата 700 рублей Похожий сайт - ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Помощь с форумом IPB

    Нужна помощь в форуме IPB По модам и компонентам. Заранее благодарю. Символическая оплата гарантируется. Прошу отвечать только тех у кого есть или был ИПб и кто в нем хорошо разбирается.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Два xml-парсера крупных контент провайдеров.

    $100

    Нужно написать два скрипта, которые будут (не сильно грузя сервер) получать файл в формате xml от контент провайдера и вливать данные в mysql-базу. Описание структуры первого xml-файла - http://wa.net.ua/xml.zip (PlayFon - ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нескучный дизайн, логотип шопа,2 элемента на flash

    Нескучный дизайн и логотип интернет-шопа, 2 элемента на флэше Требуется дизайнер/флэшер для интернет-магазина. Имеется набросок: http://www.xerenade.com/_work/diverse/high-end-shoes 1. Нужно несколько "освежить" этот дизайн и создать 6 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад