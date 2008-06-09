Работа в следующем: Есть вебсервис с набором функций Есть дизайн сайта (отверстанный) Надо: 1) Соединить вебсервис (soap) с сайтом (как понимаете надо будет его переверстать под это дело), написать ...
Скрипт рассылки
Нужен скрипт, с контролем доставки и т.п.
Объем - 20 тыс писем в день, вложения до мегабайта.
Важно, чтоб за спам не приняли.
Заявки фрилансеров
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