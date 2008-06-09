Здравствуйте. Имеется готовый дизайн разработанный для системы дистанционного обучения "CLIX". Система написана на JAVA и немного PHP все необходимые исходники имеются. Нужно натянуть готовый дизайн на готовый движок , так же проверстать дизайн, по ...
Требуется рассылка
Нужен ПХП-скрипт рассылки
1) Пользователь заходит на сайт
2) Вводит свой е-мэйл
3) Получает на е-мэйл письмо с проверкой адреса (я знаю, что обычно там дается ссылка, по которой надо перейти)
4) Переходит по ссылке и получает на свой мэйл письмо. Это письмо я должен иметь возможность редактировать
Списки мэйлов должны храниться в ТХТ-файле
5) Периодически я буду проиводить рассылку всем зарегистрированным пользователям
6) У пользователей должна быть вомзожность отписаться от рассылки
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $300Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно написать пару несложных компонентов. 1. Калькулятор (подсчет стоимости товаров из японии), 2. Конвертер из Excel (csv) в деревовидный каталог на сайт (просто каталог, без возможности заказывать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо сверстать готовый макет дизайнаВеб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Задача: Существует сайт на www.ucoz.ru На сайте есть разделы новостей (Спорт, Музыка,Авто-мото, Компьютеры,Экономика и финансы и т.д) Нужно создать скрипт или придумать другой способ автоматического или ручного импорта новостей с других ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Интересует грабер тегов по списку сайтов с паузами при сборе, с использованием подстановки прокси при сборе. Данные парсяться из HTML кода. Требуется приложение под freebsd + apache (php, cgi, python). Помимо ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Куплю видео плеер на флеш. Нужна поддержка xml и чтобы плеер показывал название видео которое играется. Нужны кнопки - плей - пауза - стоп - следующее видео - ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется разработать (если имеются наработки, сойдет и готовый) небольшой мамбот для Joomla 1.0.x, позволяющий после каждого материала вставлять "Разместить в блоге" - форму с кодом заголовка и анонса статьи со ссылкой на материал на сайте, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужен человек для доработки функционала движка webassist shop-script под собственные нужды. Фринсеры не из Киева-просьба не беспокоить!Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
Итак, есть галерея Datso. Скачать можно здесь www.datso.fr. Необходимо переделать галерею, чтобы она работала в joomla 1.5 без использования legacy plugin'а.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Приветствую! Требуется написание модулей скриптов уникального биллинга. Суть биллинга в наличии в нем 10 тарифов, которые должны быть интегрированы в систему голосования за контентент портала, и стоимоть голоса начисляется как рейтинг ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад