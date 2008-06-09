Требуется рассылка

Нужен ПХП-скрипт рассылки

1) Пользователь заходит на сайт

2) Вводит свой е-мэйл

3) Получает на е-мэйл письмо с проверкой адреса (я знаю, что обычно там дается ссылка, по которой надо перейти)

4) Переходит по ссылке и получает на свой мэйл письмо. Это письмо я должен иметь возможность редактировать

Списки мэйлов должны храниться в ТХТ-файле

5) Периодически я буду проиводить рассылку всем зарегистрированным пользователям

6) У пользователей должна быть вомзожность отписаться от рассылки