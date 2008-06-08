Доработка движка webassist shop-script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужен человек для доработки функционала движка webassist shop-script под собственные нужды.

Фринсеры не из Киева-просьба не беспокоить!

17 лет назад
Gasya
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров