Реализовать систему приема оплаты

Всем привет!

Требуется сделать скрипт приема оплаты.

У Нас есть панель управления хостингом,

Каждый клиент, регистрируясь, должен оплатить услуги хостинга,

В панели есть, кнопка, оплатить услуги,

При нажатии на нее браузер пользователя будет переведен по адресу www.наш сайт.ru/money/index.html.

При этом будет произведен POST-запрос с передачей следующих данных:

Значение полей следующее:

Параметр (возможное значение) # пояснение

step (paytemplate_select) # Выбор страницы оплаты

user_name # Логин пользователя

user_person (priv / jurid) # Физическое или юридическое лицо

user_email # Контактный e-mail пользователя

user_plan # Тарифный план пользователя

user_balance # Баланс пользователя

user_status (активен / не активен) # Статус пользователя

user_term # Продолжительность тарифного плана

user_act_num # Номер договора с пользователем

user_act_stat (подписан / не подписан) # Подписан или не подписан договор

org_name_ru # Название юридического лица, рус.

org_name_en # Название юридического лица, англ.

org_fax_r # Телефонный регион факса

org_fax_code # Телефонный код факса

org_fax_num # Телефонный номер факса

klient_family # Фамилия клиента

klient_name # Имя клиента

klient_patronymic # Отчество клиента

klient_city # Город клиента

klient_address # Адрес клиента

klient_phone_r # Телефонный регион

klient_phone_code # Телефонный код

klient_phone_num # Телефонный номер

klient_zip # Почтовый индекс

Необходимо, чтобы на основании этих данных, на странице все данные заносились в отдельную базу данных, генерировался счет на оплату, по умолчанию, равный user_balance # Баланс пользователя, но при необходимости он мог бы изменить сумму оплаты.

Пользователю все это красиво отображалось, шло приветствие по ФИО и т.д., выводились все его контактные данные.

Далее на этой же странице он выбирал способ оплаты (с ними необходимо интегрировать):

E-Gold

Moneybookers

NOCHEX

PayPal

ROBOXchange

RUpay

WebMoney

Яндекс.Деньги

Автоматическая выписка квитанции оплаты банковским переводом

Оплата платными sms через какой-нибудь биллинг (их полно)

И т.д., все основные виды приема оплаты

После оплаты соответственно возврат на сайт, уведомление что операция прошла успешно.

А с административной точки:

Небольшая панелька, где все это будет отображаться, можно просмотреть статистику, сделать отметку, что платеж обработан и аккаунт активирован (интегрировать с панелью не нужно, менеджер будет заходить и вручную несколько раз в сутки активировать аккаунты). Вообщем все основные возможности и функции нужно сделать в панели, красиво все это оформить.

Ждем предложений по цене и срокам.

Проект "горит".

Сделать все нужно на аяксе, без редиректов, все основные преднастройки и выбор оплаты должны производиться на странице: www.наш сайт.ru/money/index.html, переход возможен только на сайт платежной системы, для осущевствления оплаты.

Возврат также должен происходить на страницу www.наш сайт.ru/money/index.html.

Т.е. эта страница работает в 3-х режимах:

Если простой "прямой" заход на страницу, то на ней просто отображается информация о способах оплаты. Если же идет POST запрос из панели с данными, то она работает как "касса, корзина", также на ней просто может отображаться информация о том, успешно или нет совершена операция.

Пример: http://www.наш сайт.ru/order.html, также все 100% на аяксе, пользователь остается на странице, даже в случае успешной отправки.

Те кто не имел представления что это такое просьба не обращаться.

Предложения оставлять только здесь. В личку не писать.

Обязательно указывайте срок и стоимость.