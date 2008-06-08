Для долгосрочного сотрудничества требуется специалист - PHP, MySQL. От меня ТЗ + дизайн + контент. От Вас Web- программирование.
Реализовать систему приема оплаты
Всем привет!
Требуется сделать скрипт приема оплаты.
У Нас есть панель управления хостингом,
Каждый клиент, регистрируясь, должен оплатить услуги хостинга,
В панели есть, кнопка, оплатить услуги,
При нажатии на нее браузер пользователя будет переведен по адресу www.наш сайт.ru/money/index.html.
При этом будет произведен POST-запрос с передачей следующих данных:
Значение полей следующее:
Параметр (возможное значение) # пояснение
step (paytemplate_select) # Выбор страницы оплаты
user_name # Логин пользователя
user_person (priv / jurid) # Физическое или юридическое лицо
user_email # Контактный e-mail пользователя
user_plan # Тарифный план пользователя
user_balance # Баланс пользователя
user_status (активен / не активен) # Статус пользователя
user_term # Продолжительность тарифного плана
user_act_num # Номер договора с пользователем
user_act_stat (подписан / не подписан) # Подписан или не подписан договор
org_name_ru # Название юридического лица, рус.
org_name_en # Название юридического лица, англ.
org_fax_r # Телефонный регион факса
org_fax_code # Телефонный код факса
org_fax_num # Телефонный номер факса
klient_family # Фамилия клиента
klient_name # Имя клиента
klient_patronymic # Отчество клиента
klient_city # Город клиента
klient_address # Адрес клиента
klient_phone_r # Телефонный регион
klient_phone_code # Телефонный код
klient_phone_num # Телефонный номер
klient_zip # Почтовый индекс
Необходимо, чтобы на основании этих данных, на странице все данные заносились в отдельную базу данных, генерировался счет на оплату, по умолчанию, равный user_balance # Баланс пользователя, но при необходимости он мог бы изменить сумму оплаты.
Пользователю все это красиво отображалось, шло приветствие по ФИО и т.д., выводились все его контактные данные.
Далее на этой же странице он выбирал способ оплаты (с ними необходимо интегрировать):
E-Gold
Moneybookers
NOCHEX
PayPal
ROBOXchange
RUpay
WebMoney
Яндекс.Деньги
Автоматическая выписка квитанции оплаты банковским переводом
Оплата платными sms через какой-нибудь биллинг (их полно)
И т.д., все основные виды приема оплаты
После оплаты соответственно возврат на сайт, уведомление что операция прошла успешно.
А с административной точки:
Небольшая панелька, где все это будет отображаться, можно просмотреть статистику, сделать отметку, что платеж обработан и аккаунт активирован (интегрировать с панелью не нужно, менеджер будет заходить и вручную несколько раз в сутки активировать аккаунты). Вообщем все основные возможности и функции нужно сделать в панели, красиво все это оформить.
Ждем предложений по цене и срокам.
Проект "горит".
Сделать все нужно на аяксе, без редиректов, все основные преднастройки и выбор оплаты должны производиться на странице: www.наш сайт.ru/money/index.html, переход возможен только на сайт платежной системы, для осущевствления оплаты.
Возврат также должен происходить на страницу www.наш сайт.ru/money/index.html.
Т.е. эта страница работает в 3-х режимах:
Если простой "прямой" заход на страницу, то на ней просто отображается информация о способах оплаты. Если же идет POST запрос из панели с данными, то она работает как "касса, корзина", также на ней просто может отображаться информация о том, успешно или нет совершена операция.
Пример: http://www.наш сайт.ru/order.html, также все 100% на аяксе, пользователь остается на странице, даже в случае успешной отправки.
Те кто не имел представления что это такое просьба не обращаться.
Предложения оставлять только здесь. В личку не писать.
Обязательно указывайте срок и стоимость.
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