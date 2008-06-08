Помощь с программингом

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Завершен3 заявки214 просмотров

Ищу программера для небольшой помощи.

Спс.

17 лет назад
qqq
Cisum 
39 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

Выбранные исполнители

Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
Отличный специалист ! Рекомендую!
Хороший заказчик. Приятен в общении. Грамотная постановка задачи.
Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 лет назад
$50
Человек хороший. Сделал все как просили. Всегда на связи - рекомендую.
Хороший заказчик, поставил четкую задачу и вовремя оплатил.

Заявки фрилансеров

Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 лет назад