Есть скрипт доски объявлений WR-Board 1.5 (http://www.wr-script.ru/load/wr-board-v-1.5.zip) - php, есть скрипт граббера с другой доски объявлений - php, есть скрипт, вычленяющий из распознанного текста номера телефонов - php и есть форум IP.Board ...
Wordpress или joomla || вёрстка + оживление
Сделать из любого готового шаблона для ворд пресс чтото похожее на картинку.
Возможна и джумла и любой другой подходящий под параметры движок.
+ добавить плагин гостевая книга
+ добавить плагин фотогалерея
+ добавить плагин файловой системы с категориями
+ добавить плагин фраза дня (реализовано может быть как угодно) (паравозиком проежжает фраза через полэкрана )
(все эти плагины есть в директории плагинов к вордпрессу.)
что уже сделано
хостинг есть
wordpress русский на него установлен
установлены 3 подходящих по гамме шаблона.
картинки нарезаны и упакованы каждая в подходящий формат
есть даже отвёрстанный в табличку макет.
выдам полный доступ ко всем данным.
предоплата возможно только с протекцией на срок в 2 раза превышающей срок выполнения задания
при успешном сотрудничестве хостинг аккаунт аналогичный тому что выдан изначально в подарок
не буду возражать елси диз будет немножко "о веб20ен"
срок исполения – максимум 4 дня.
прошу внимательно ознакомится с прилагаемыми файлами
icq для связи 32 32 00 00
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