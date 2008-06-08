Wordpress или joomla || вёрстка + оживление

Сделать из любого готового шаблона для ворд пресс чтото похожее на картинку.

Возможна и джумла и любой другой подходящий под параметры движок.

+ добавить плагин гостевая книга

+ добавить плагин фотогалерея

+ добавить плагин файловой системы с категориями

+ добавить плагин фраза дня (реализовано может быть как угодно) (паравозиком проежжает фраза через полэкрана )

(все эти плагины есть в директории плагинов к вордпрессу.)

что уже сделано

хостинг есть

wordpress русский на него установлен

установлены 3 подходящих по гамме шаблона.

картинки нарезаны и упакованы каждая в подходящий формат

есть даже отвёрстанный в табличку макет.

выдам полный доступ ко всем данным.

предоплата возможно только с протекцией на срок в 2 раза превышающей срок выполнения задания

при успешном сотрудничестве хостинг аккаунт аналогичный тому что выдан изначально в подарок

не буду возражать елси диз будет немножко "о веб20ен"

срок исполения – максимум 4 дня.

прошу внимательно ознакомится с прилагаемыми файлами

icq для связи 32 32 00 00