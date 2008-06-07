Создание скрипта знакомств

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки211 просмотров

Требуется создать движок сайта знакомств.

По функционалу похожий на известные движки (AeDating, Dating Pro, Dating Software и другие)

С использованием php, ajax, mysql.

AJAXMySQLPHP
17 лет назад
WaterSpirit
Роман 
42 года
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

SEO-Studia
Roman 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад
$350
14 дней

Заявки фрилансеров

SEO-Studia
Roman 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад

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