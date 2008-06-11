Оформление страницы

Сайт www.palomnik.gr . сделан на slaed

1 На первой странице есть таблица в программой мероприятий. Её нужно сделать на флаше красивыми (славянскими) шрифтами и соответственно теже ссылки, что и и в таблице. Еще заказчик хочет , чтобы по периметру была рамка типа как в иконах и фон. Типа как на pravoslavie.ru

2. Изменить тему оформления, подогнать под "церковный" формат

Условие - знание особенностей верстки на slaedе