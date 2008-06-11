Оформление страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки245 просмотров

Сайт www.palomnik.gr . сделан на slaed

1 На первой странице есть таблица в программой мероприятий. Её нужно сделать на флаше красивыми (славянскими) шрифтами и соответственно теже ссылки, что и и в таблице. Еще заказчик хочет , чтобы по периметру была рамка типа как в иконах и фон. Типа как на pravoslavie.ru

2. Изменить тему оформления, подогнать под "церковный" формат

Условие - знание особенностей верстки на slaedе

17 лет назад
onoyko
Павел 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
63 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Hazard-Soft
Василий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$40
2 дня
Сделал быстро и качественно. Рекомендую.
Приятно работать с заказчиком. Всегда предоставляет чёткое ТЗ. Все детали обговариваются быстро и конкретно. Оплачивает вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Hazard-Soft
Василий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад