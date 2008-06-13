Сделать шаблон для Shop-Script. Дизайн есть в PSD.

Необходимо добработать редактор, точнее ту его часть, которая отвечает за вставку рисунка. Все что нужно сделать, это чтобы когда пользователь вставляет изображение с размерами отличными от его исходного, формировался кусок скрипта, отвечающий за открытие этого ...