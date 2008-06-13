Сделать шаблон для Shop-Script. Дизайн есть в PSD.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок198 просмотров

Имеется дизайн для веб-магазина для движка shop-script в формате psd.

нужно сделать шаблон из дизайна для веб-магазина.

Тип используемых шаблонов для магазина - smarty.

17 лет назад
talameris
Валентин 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ADS23
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$100
3 дня
Оперативная работа. Четко в срок. Работой доволен. Рекомендую всем для проектов по shop-script.

Заявки фрилансеров

ADS23
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад