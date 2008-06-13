Требуется с нуля написать систему управления по нашему. Техническое задание не готово, но на словах постараюсь передать что требуется при переписке. Система управления должна соответствовать всем последним требованиям (ajax подгрузка данных, блочное представление и т.д.) ...
Сделать шаблон для Shop-Script. Дизайн есть в PSD.
Имеется дизайн для веб-магазина для движка shop-script в формате psd.
нужно сделать шаблон из дизайна для веб-магазина.
Тип используемых шаблонов для магазина - smarty.
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