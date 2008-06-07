Нужно сделать скрипт, что то наподобие popups.ru и pop-under.ru но с дополнительными функциями. Смотрите описание в ТЗ. Не писать тем кто не уверен! Скрипт который будет «Скрипеть» но работать , ...
Система обмена статьями
Нужна система обмена статьями. Если кто-то уже делал - куплю исходники или закажу доделать(в зависимости от того, что она у вас может). писать в личку или по аське
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