Скрипт vkontakte.ru

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Закрыт11 заявок378 просмотров

Скрипт vkontakte.ru

Мне нужно, чтобы на сайте vkontakte.ru можно было разослать определенное сообщение, определенным пользователям с отбором по месту работы и должности.

Алгоритм работы программы такой:

Принцип работы:

1) Сначала указывается, какое сообщение будет отсылаться

2) Указывается критерий поиска людей (т.е должность и место работы)

3) Указывается, с каких аккаунтов будет отсылаться.

17 лет назад
liyakokko
Илья 
51 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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