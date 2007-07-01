Скрипт партнерской программы по кликам

Нужен скрипт партнерской программы с оплатой за клики.

Пример: http://hoho.su/partners.html Но, в отличие от этого, скрипт не должен быть привязан к какой либо cms.

Обязательное условие - засчитывать клик только после открытия какой либо ссылки на сайте.

Пишите цену и icq.