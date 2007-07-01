Скрипт партнерской программы по кликам

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок180 просмотров

Нужен скрипт партнерской программы с оплатой за клики.

Пример: http://hoho.su/partners.html Но, в отличие от этого, скрипт не должен быть привязан к какой либо cms.

Обязательное условие - засчитывать клик только после открытия какой либо ссылки на сайте.

Пишите цену и icq.

17 лет назад
Zelts
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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