Нужно доработка в Article (или установки подобного модуля). Необходимо вниз каждой статьи поставить форму следующего вида: ФИО, Телефон, Майл, Примечание . 2 кнопки – очистить и отправить. На майл ...
Скрипт партнерской программы по кликам
Нужен скрипт партнерской программы с оплатой за клики.
Пример: http://hoho.su/partners.html Но, в отличие от этого, скрипт не должен быть привязан к какой либо cms.
Обязательное условие - засчитывать клик только после открытия какой либо ссылки на сайте.
Пишите цену и icq.
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