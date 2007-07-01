Телефонный справочник на Java для Веба

Нужно написать скрипт или найти мод для dle 6.0 Суть его работы: Перевыставлять заданные новости, без изменения урла ссылки. То есть, была ссылка: http://www.site.ru/год/месяц/число/название новости.html - выложили её к примеру 2007/07/01 ...