Bitrix :: редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок139 просмотров

Есть интернет магазин на битрикс - http://www.teleprovodnik.ru/

Задача: привязать новый дизайн (верстка будет готовая).

Укажите примерный срок и бюджет подобной работы.

17 лет назад
ksayri
43 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров