Задание для программиста, знающего Битрикс.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок154 просмотра

Требуется настроить битрикс по шаблону. дописать пару модулей - облако тегов и меню.

17 лет назад
toxavoc
Антон 
52 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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