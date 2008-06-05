Создание контекстного меню - "Загризить файл"

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Закрыт5 заявок260 просмотров

Необходимо сделать приложение, добовляющее в контекстное меню к графическим файлам пункт "Загрузить на сервер" и после файл должен загрузиться на сервер через уже имеющуюся форму.

P.S. Такая функция есть на Радикале (фото хост)

У меня получилось создать Win32 приложение загрузки файлов на сервер, но как скрестить пункт контестного меню и это - я не знаю

17 лет назад
JakeFoley
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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