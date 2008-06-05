Админ - панель для работы с клиентами

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок357 просмотров

Разработать админ панель для работы с клиентами.

Основные требования:

1) Современная CMS

2) Наличие нескольких дизайн-шаблонов

3) Конструктор регистрационной формы

4) Обмен сообщениями между пользователями

5) Обмен файлами между пользователями

6) База на MySQL

Остальные требования, примеры при дальнейшем разговоре с заинтересованными исполнителями.

MySQL
17 лет назад
afapple
47 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

mr_freelance
Фриланс 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
3 отзыва(-3)
17 лет назад
Вместе с Анной Дементьевой (http://weblancer.net/users/un-style/) взяли предоплату за проект и пропали. Так что люди занимаются обыкновенным кидаловом. Не тратьте время и деньги.

Заявки фрилансеров

mr_freelance
Фриланс 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
3 отзыва(-3)
17 лет назад

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