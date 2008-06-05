Система регистрации билетов

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Закрыт10 заявок252 просмотра

ТЗ в приложении. Вполне возможно, что что-то упустила, т.к. не являюсь профессионалом в данной области.

Нужно очень срочно. Насколько я знаю, подобные программы существуют, т.е. если есть, необходимо оптимизировать под мои нужды.

ISQ 399 - 245 - 245

17 лет назад
lala9999
Ольга 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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