Для сайта на Битриксе прикрутить 1С

Сайт крутится на Битриксе.

Есть внедренный стандартный электронный магазин.

Требуется прикрутить 1С к магазину.

Также требуется сделать перепись под клиента следующего характера:

1) Счет выставляется в 1с автоматически согласно заказа на сайте, и приходит либо по почте либо доступен он-лайн

2) Скидки бывают:

а) по определенным группам пользователей

б) по набранной сумме( т.е. пользователь покупает товар больше 800 гривен - ему скидка), однако некоторые товары скидке не подлежат

и на определенные товары скидка устанавливается в разном процентном соотношении

в) по группам товаров (допустим есть скидка на лакокрасочные материалы - 10%, а на строй - всего лишь 5)

г) Для зарегистрированного пользователя предусматривается суммирование скидок. Т.е если пользователь сделал покупку на 800 гривен, потом на 400 (при этом получив определенные скидки), в последующие разы скидка будет увеличиватся на определенный процент, формируемый от суммы заказов (и общих затраченных сумм до этого)

д) скидка пользователю, которая может устанавливатся от 0 до 100%

е) возможность быть дилером (при наличии у них определенных прав) и делать собственные наценки

Работаем только с разработчиками, проживающиими на территории Украины!

Пожалуйста, не пишите в приват, все предложения - в проект.

Нам нужно знать ВАШИ СРОКИ выполнения данной работы и ВАШИ ЦЕНЫ.

Спасибо.