Для сайта на Битриксе прикрутить 1С

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок137 просмотров

Сайт крутится на Битриксе.

Есть внедренный стандартный электронный магазин.

Требуется прикрутить 1С к магазину.

Также требуется сделать перепись под клиента следующего характера:

1) Счет выставляется в 1с автоматически согласно заказа на сайте, и приходит либо по почте либо доступен он-лайн

2) Скидки бывают:

а) по определенным группам пользователей

б) по набранной сумме( т.е. пользователь покупает товар больше 800 гривен - ему скидка), однако некоторые товары скидке не подлежат

и на определенные товары скидка устанавливается в разном процентном соотношении

в) по группам товаров (допустим есть скидка на лакокрасочные материалы - 10%, а на строй - всего лишь 5)

г) Для зарегистрированного пользователя предусматривается суммирование скидок. Т.е если пользователь сделал покупку на 800 гривен, потом на 400 (при этом получив определенные скидки), в последующие разы скидка будет увеличиватся на определенный процент, формируемый от суммы заказов (и общих затраченных сумм до этого)

д) скидка пользователю, которая может устанавливатся от 0 до 100%

е) возможность быть дилером (при наличии у них определенных прав) и делать собственные наценки

Работаем только с разработчиками, проживающиими на территории Украины!

Пожалуйста, не пишите в приват, все предложения - в проект.

Нам нужно знать ВАШИ СРОКИ выполнения данной работы и ВАШИ ЦЕНЫ.

Спасибо.

17 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка проекта

    $250

    Срочно нужен программист с адекватными запросами на доработку несложного проекта. Необходимо отличное знание php+MySQL и умение работать с большими объемами данных. Умение грамотно и кроссбраузерно верстать будет большим плюсом! С Вас четкое ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Система сбора заявок от покупателей

    Требуется создать систему сбора заявок от покупателей- участников совместных покупок. В качестве примера- можно посмотреть - sp.iammother.ru . Изменения будут незначительные Необходимо произвести интеграцию с форумом ipb 2.3.3 (общая регистрация и возможно авторизация). ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Для сайта на CMS Joomla требуется доработка

    Для сайта(на CMS Joomla) по импорту авто из США требуется сделать: 1.Калькулятор таможенной пошлины идентичный этому: (http://americars.md/index.php?do=calc , работает только под IE). 2.Доступ для менеджера, для ввода информаций о ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поиск по каталогам

    $250

    Требуется разработка скрипта на сервере и панели для браузеров FireFox, IE, Opera Что будет: Поиск по каталогам irr.ru т.е. нужен будет плюс парсер irr. Скрипт на сервере по крону ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Интеграция mp3 плеера в Битрикс

    Задача: Интегрировать плеер (напр., Flash) для прослушивания посетителями mp3-файлов в CMS Битрикс. Сами mp3-файл добавляют зарегистрированные пользователи. По возможности добавить возможность голосование за треки. Если имеете опыт ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Серверный монитор-пингатор

    $15

    Нужен простой скрипт - пхп или перл , пингующий заданное кол-во серверов - например 20, по запуску кроном - например раз в час. Пингуем с повторами - например если не доступен с первой попытки, повторяем ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад