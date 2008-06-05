Магазин товаров под DataLife Engine

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки146 просмотров

Нужен магазин товаров на DataLife Engine. ТЗ пришлю после переговоров. 50% предоплата, если есть портфолио или отзывы.

17 лет назад
Gena1948
76 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Jakush
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$100
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Jakush
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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