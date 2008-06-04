Добавка хорошего анти-спама к SMF (гости)

Для гостевых постов и регистрации- нужен хороший модуль анти-спам. капчи- не предлагать! обходится на раз.

можно нетривиальную систему- вопрос- ответ, без выбора- а чтобы человек сам писал..и вопросы можно было выбрать.

либо арифметическую- чтобы на картинке были примеры- и надо было вписать решение.

в общем жду ваших предложений.

форум сам по адресу argo-russia.ru/forum/.

жду ваших предложений!!!