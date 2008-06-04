Добавка хорошего анти-спама к SMF (гости)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки177 просмотров

Для гостевых постов и регистрации- нужен хороший модуль анти-спам. капчи- не предлагать! обходится на раз.

можно нетривиальную систему- вопрос- ответ, без выбора- а чтобы человек сам писал..и вопросы можно было выбрать.

либо арифметическую- чтобы на картинке были примеры- и надо было вписать решение.

в общем жду ваших предложений.

форум сам по адресу argo-russia.ru/forum/.

жду ваших предложений!!!

17 лет назад
dimitriy_geval
Димитрий 
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Был
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26 отзывов

Выбранный исполнитель

2tl
39 лет
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Был
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17 лет назад
$100
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2tl
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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