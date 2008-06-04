Скрипт опросов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок151 просмотр

Нужен простой скрипт опросов.

Только один опрос - разместил и забыл. Главное чтобы легко встраивался в сайт, минимум настроек. Скрипт нужен только для придания дополнительного контента и вида сайту, так что главное чтобы легенький и простенький без mysql, минимум настроек при установке. В админке только название опроса и варианты ответов - больше ничего не нужно.

И! должен легко настраиваться внешний вид максимально гибко (не в админке естественно а просто в фале шаблона скрипта), т.е. менять шапку и остальной вид

MySQL
17 лет назад
Borodach
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bestweb
Тексты 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
$3

Заявки фрилансеров

bestweb
Тексты 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов
17 лет назад

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