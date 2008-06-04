Нужен простой скрипт опросов.

Только один опрос - разместил и забыл. Главное чтобы легко встраивался в сайт, минимум настроек. Скрипт нужен только для придания дополнительного контента и вида сайту, так что главное чтобы легенький и простенький без mysql, минимум настроек при установке. В админке только название опроса и варианты ответов - больше ничего не нужно.

И! должен легко настраиваться внешний вид максимально гибко (не в админке естественно а просто в фале шаблона скрипта), т.е. менять шапку и остальной вид