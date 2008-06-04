Собственно нужен магазин. Знаю два аналога достаочно интересных. просьба посомтреть магазины сказать на каких они движках и сколько будет стиоить по времени и сколько займет по срокам создание магназина с другим дизайном но тна таких ...
Аналог программы GrandMan
Нужен аналог программы GrandMan, но серверный, базу досок набивать не нужно, нужен удобный интерфейс для добавления новых досок.
От вас сроки, стоимость.
Заявки фрилансеров
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