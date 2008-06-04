Аналог программы GrandMan

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки157 просмотров

Нужен аналог программы GrandMan, но серверный, базу досок набивать не нужно, нужен удобный интерфейс для добавления новых досок.

От вас сроки, стоимость.

17 лет назад
ienergo
Роман 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов

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Нет заявок фрилансеров