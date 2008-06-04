Оцените создание магазина на таком движке

Собственно нужен магазин. Знаю два аналога достаочно интересных. просьба посомтреть магазины сказать на каких они движках и сколько будет стиоить по времени и сколько займет по срокам создание магназина с другим дизайном но тна таких же движках.

Магазины:

www.rpgmoney.ru

www.adena.ru