Идея такая: есть сайт по подаче объявлений. Клиент, создавая объявление, добавляет фотографии. Как правило, это фотографии, сделанные цифровой камерой и имеющие размер около 2МБ каждая. Это влечет нагрузку на канал, увеличивает время аплоада. Фотография после ...
Доработка магазина на CMS OsCommerce
Уважаемые лансеры! Нужен профи по osCommerce, специализирующийся на этом.
Доработка интернет-магазина по всем пунктам ТЗ (прикреплено к обьявлению). Пишите сроки, Вашу стоимость. Работаем через безопасную сделку. icq:326-604-924
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