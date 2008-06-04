Доработка магазина на CMS OsCommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка144 просмотра

Уважаемые лансеры! Нужен профи по osCommerce, специализирующийся на этом.

Доработка интернет-магазина по всем пунктам ТЗ (прикреплено к обьявлению). Пишите сроки, Вашу стоимость. Работаем через безопасную сделку. icq:326-604-924

17 лет назад
Viking-n
Вадим 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров