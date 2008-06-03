Создание флэш элемента для сайта

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Закрыт24 заявки387 просмотров

Есть дизайн сайта, нужно создать флэш-элемент.

изображение на основе которого нужно создавать прикрепляю. От приемника должны исходить нотки ( можете изобразить свои (приветствуется)) и растворяться уходя выше.

сориентируйте по цене. благодарю.

17 лет назад
ya_hrytsevich
Yan Hrytsevich 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров