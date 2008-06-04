Немного переделать .fla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки166 просмотров

Нужно упрастить представленный вариант проигрывателя потогового видео flv.

Что должно получится:

1. убрать возможность набора адреса потока - упростить до вида просто кнопки play - адрес будем мы писать сами перед экспортом в swf

2. нашел в прогрывателе кгормкость - попробовать сделать его активным

3. поток видео 320х240 - нужно применить коэффициент 1,5 - на сайте будет флэшка размером 480х360

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17 лет назад
ruslanbakiev
Руслан 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
31 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

topshotter
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$10
1 день
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topshotter
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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