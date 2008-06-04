Необходим ответственный человек-программист, партнер. Если все будет сделано качественно, сотрудничество будет на постоянной основе. Первичный бюджет от 100$ > Сумма не явл. окончательной, плачу сколько сколько могу ...
Немного переделать .fla
Нужно упрастить представленный вариант проигрывателя потогового видео flv.
Что должно получится:
1. убрать возможность набора адреса потока - упростить до вида просто кнопки play - адрес будем мы писать сами перед экспортом в swf
2. нашел в прогрывателе кгормкость - попробовать сделать его активным
3. поток видео 320х240 - нужно применить коэффициент 1,5 - на сайте будет флэшка размером 480х360
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