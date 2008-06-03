Изменить фон у flash часов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок288 просмотров

Необходимо изменить фоновый цвет у flash часов, работы минут на 20.

Все подробности в личной переписке или ICQ.

17 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

MagiC_Mark
Дмитрий 
32 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель! Приятно работать.Сделал быстро и грамотно!

Заявки фрилансеров

MagiC_Mark
Дмитрий 
32 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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