Доработать простую фотогалерею

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок164 просмотра

Нужно доработать простую фото-галерею, а именно сделать:

1. Чтобы при загрузке изображение сохранялось в базу MySQL (сейчас изображения хранятся на FTP)

Собственно и все.

Оставляйте icq

MySQL
17 лет назад
TT-s
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров