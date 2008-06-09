Ява проект (функционально расширить)

Проект довольно непростой, но работа была сделана очень грамотно и в нормальные сроки, с учетом особенностей всех существующих на сегодняшний день браузеров (что действительно немаловажно!). Особо понравилось оперативность и хорошие предложения по решению задачи. Легко договориться, легко получить готовый результат. Рекомендую!