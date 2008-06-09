Ява проект (функционально расширить)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки148 просмотров

Требуется функционально расширить сушествующий проект электронного каталог, сделанный в основном на ява-скриптах.

Оплата по мере наполнения дополнительными функциями.

17 лет назад
Briko
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Scif
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-1)
17 лет назад
$20
Проект довольно непростой, но работа была сделана очень грамотно и в нормальные сроки, с учетом особенностей всех существующих на сегодняшний день браузеров (что действительно немаловажно!). Особо понравилось оперативность и хорошие предложения по решению задачи. Легко договориться, легко получить готовый результат. Рекомендую!
Интересное задание, замечательный заказчик - четко формулирует требования, очень ответственно подходит к сотрудничеству, вежлив в общении. Никаких проблем с оплатой. Сотрудничеством полностью доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Scif
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-1)
17 лет назад