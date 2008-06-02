Есть ряд сайтов в проекте (на этапе дизайна) которые нужно повесить на данную систему. Нужны хорошие специалисты. Шаблоны в системе - css. Кто хочет постоянно сотрудничать (главное - качество, скорость, пунктуальность, ответственность) и готов предлагать ...
Разработка Web 2.0 проекта с элементами ГИС
Для туристического холдинга необходимо разработать сетевое сообщество, охватывающее как бизнес-участников (поставщиков), так и простых пользователей (туристов или потребителей).
Особенности реализации: мультимедийные возможности, геотаргетирование событий и самых разных объектов инфраструктуры, сложный поиск по индексам, включая пространственный, «плавный» графический интерфейс на основе Google Maps API for Flash.
Требуется команда с опытом разработки ГИС и web 2.0 проектов.
Наличие специалистов: СУБД (PostgreSQL?), ГИС (работа с геоданными), Flash+Flex, веб и прикладное программирование, JAVA (программирование для мобильных устройств - желательно).
Если есть опыт реализации подобных проектов на других платформах, поправляйте.
Внимание: команда или ее ответственная часть (менеджер проекта) должна располагаться в Москве, Подмосковье для общения вживую.
email: [email protected]
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