Разработка Web 2.0 проекта с элементами ГИС

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка163 просмотра

Для туристического холдинга необходимо разработать сетевое сообщество, охватывающее как бизнес-участников (поставщиков), так и простых пользователей (туристов или потребителей).

Особенности реализации: мультимедийные возможности, геотаргетирование событий и самых разных объектов инфраструктуры, сложный поиск по индексам, включая пространственный, «плавный» графический интерфейс на основе Google Maps API for Flash.

Требуется команда с опытом разработки ГИС и web 2.0 проектов.

Наличие специалистов: СУБД (PostgreSQL?), ГИС (работа с геоданными), Flash+Flex, веб и прикладное программирование, JAVA (программирование для мобильных устройств - желательно).

Если есть опыт реализации подобных проектов на других платформах, поправляйте.

Внимание: команда или ее ответственная часть (менеджер проекта) должна располагаться в Москве, Подмосковье для общения вживую.

email: [email protected]

JavaPostgreSQL
17 лет назад
Geoline
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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