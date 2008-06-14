Создать флеш сайт

$195
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок256 просмотров

В связи с исчезновением исполнителя и поджиманием сроков ищу

флешера для анимации и программирования 6-и страничного сайта. Шаблоны и кадры этих 6-и страниц уже готовы. Из программирования – базовое взаимодействие пользователя с сайтом, вставка в страницы контента из XML или с текстовых файлов. ТЗ есть.

Убедительная просьба указать только:

1. Ссылку на ОДНУ последнюю вашу работу по флешу

2. Ваши контакты.

Начало работы: 11:00 03/06/08

Дата предоставления черновика: 21:00 03/06/08

Бюджет: 4500 рублей.

Посмотреть на то, как должен выглядеть рез-т и что было сделано первым исполнителем:

http://soap.madcms.com/

17 лет назад
ifsa
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tomac
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
17 лет назад
$195
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Юрий предоставил перед началом работы все необходимые материалы и составил подробное ТЗ, по которому было легко работать. Оплата производилась в 2-а этапа, без задержек. Продолжаем сотрудничать

Заявки фрилансеров

tomac
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
17 лет назад

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