Создать флеш сайт

В связи с исчезновением исполнителя и поджиманием сроков ищу

флешера для анимации и программирования 6-и страничного сайта. Шаблоны и кадры этих 6-и страниц уже готовы. Из программирования – базовое взаимодействие пользователя с сайтом, вставка в страницы контента из XML или с текстовых файлов. ТЗ есть.

Убедительная просьба указать только:

1. Ссылку на ОДНУ последнюю вашу работу по флешу

2. Ваши контакты.

Начало работы: 11:00 03/06/08

Дата предоставления черновика: 21:00 03/06/08

Бюджет: 4500 рублей.

Посмотреть на то, как должен выглядеть рез-т и что было сделано первым исполнителем:

http://soap.madcms.com/