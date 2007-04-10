Есть XML-файл:

Я использую конструкцию при обработке xml:

XMLDoc.selectSingleNode("//receivers_smr/receiver_group[@id]")

Мне нужен другой XSL-шаблон, который позволит мне найти node по подстроке в атрибуте "code". Например, найти node, у которого атрибут "code" содержит "906".

Другие варианты решений пока не приемлимы, надо решить задачу с помощью шаблона.