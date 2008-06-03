Доделать форум на Битрикс [email protected]
Написать программу к диплому на PHP/MySQL
Типа простенького интернет-магазина
Сам диплом есть, в нём уже всё описано что надо
Функциональность самая простая
Особых требований нет
Чтобы работало как-то и ладно
Срок - 2008-06-03 вечером (то есть уже завтра)
Нужно чтобы частично работало
Расплачиваюсь WMR или Яндекс.Деньгами
Интересуют предложения только исполнителей с положительными отзывами
Вкратце:
Необходимо решить и выполнить следующие задачи и требования при проектировании ТИС:
• База данных должна содержать;
o информацию о товаре.
o информацию о наличии товара на складах.
o информацию о продавце с указанием адресов оптовых и розничных торговых точек.
o сохранять историю документов.
o автоматически производить движение товара при оформлении товарных документов
• Интерфейс должен содержать;
o формы заказа,
o формы отчётов реализатора,
o формы возврата товара,
o формы заявки на доставку товара,
o шаблоны договоров
• Необходимо осуществлять анализ товара по следующим показателям:
o по складам,
o по моделям,
o по количеству,
o по клиентам,
o местам продаж,
o по рейтингу
• Необходимо создавать и редактировать каталог моделей товара (загружать и удалять фотографии моделей, тканей и т.д.)
• Необходимо создать систему голосования модели
• Необходимо осуществлять запросы к базе данных:
o поиск документов
o поиск адресов
o поиск моделей
o сортировку по цене
o сортировку по наличию
o сортировку по дате
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $7
PHP. В файле index.php производится вывод картинок, обрабатываемых с помощью GD (файл d.php). Необходимо написать прогресс бар загрузки страницы index.php.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен17 лет назад
Форум.Новости.Календарь событий.Полезная информация.Карта.Каталог компаний.Услуги.Предложения.Личный кабинет.Контакты.С опытом работы на (Джумала) примеры ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ!!!! пож.Без предоплат.Через сервис БС.Вопросы в личку плиз.Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно организовать массовую скачку файлов с торрентов. Есть nix сервера с местом под файлы 100Tb, нужно: 1. Организовать скачивание файлов по указанным торрентам. 100Tb за месяц. 2. Авто обновление базы файлов. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $300
Здравствуйте! Необходимо сделать модуль рассылки для сайта на DLE. в прикрепленных ТЗ. Дополнительное условие: нужно комментировать код и написать "историю разработки" - какие функции добавились, какие файлы движка ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо прикрутить вывод новинок шаблонов с MonsterTemplate с некоторым форматированием информации к сайту на Joomla.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $40
Пользователи сервиса почты у меня при регистрации ящика могут выбрать домен. Например [email protected] или [email protected]. Но если кто-то зарегистрировал [email protected], то другой человек при попытке зарегистрировать [email protected] получает сообщение скрипта "К сожелению, экаунт [email protected] уже ...Завершен17 лет назад
- $5
Имею скрипт который порсит сайт http://simka.net/img/ пример http://nawaru.com.ua/shelwap/pro.php/img/ Необходимо связать скриты иаким образом чтобы на картинках выводился мой логотип Скрипт для роботы с изображением имею. Связь по ICQ оплата wmr или wmz.Завершен17 лет назад
Загрузочная страница в виде карты Киева для сайта-визитки. Карта Киева с размещенной информацией о построенных объектах. Размер ролика: 800x600px Обязательно должен быть симпатичный загрузчик, что бы на экране что-то было, ...Завершен17 лет назад
Есть сам флешь плеер нужно запрограммировать его чтобы можно было грузить видео и чтобы оно перекодировалось в FLV = ну чтобы в плеере играло. + обджектами сделать код вставки на др сайт = это все ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад