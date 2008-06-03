Написать программу к диплому на PHP/MySQL

Типа простенького интернет-магазина

Сам диплом есть, в нём уже всё описано что надо

Функциональность самая простая

Особых требований нет

Чтобы работало как-то и ладно

Срок - 2008-06-03 вечером (то есть уже завтра)

Нужно чтобы частично работало

Расплачиваюсь WMR или Яндекс.Деньгами

Интересуют предложения только исполнителей с положительными отзывами

Вкратце:

Необходимо решить и выполнить следующие задачи и требования при проектировании ТИС:

• База данных должна содержать;

o информацию о товаре.

o информацию о наличии товара на складах.

o информацию о продавце с указанием адресов оптовых и розничных торговых точек.

o сохранять историю документов.

o автоматически производить движение товара при оформлении товарных документов

• Интерфейс должен содержать;

o формы заказа,

o формы отчётов реализатора,

o формы возврата товара,

o формы заявки на доставку товара,

o шаблоны договоров

• Необходимо осуществлять анализ товара по следующим показателям:

o по складам,

o по моделям,

o по количеству,

o по клиентам,

o местам продаж,

o по рейтингу

• Необходимо создавать и редактировать каталог моделей товара (загружать и удалять фотографии моделей, тканей и т.д.)

• Необходимо создать систему голосования модели

• Необходимо осуществлять запросы к базе данных:

o поиск документов

o поиск адресов

o поиск моделей

o сортировку по цене

o сортировку по наличию

o сортировку по дате