Модуль рассылки для ДЛЕ

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки142 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо сделать модуль рассылки для сайта на DLE.

в прикрепленных ТЗ.

Дополнительное условие:

нужно комментировать код и написать "историю разработки" -

какие функции добавились, какие файлы движка менялись, какие таблицы БД добавились и тд.

DLE
17 лет назад
bbogatyr
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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