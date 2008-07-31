Flash-карта Киева с построенными объектами

Загрузочная страница в виде карты Киева для сайта-визитки.

Карта Киева с размещенной информацией о построенных объектах.

Размер ролика: 800x600px

Обязательно должен быть симпатичный загрузчик, что бы на экране что-то было, пока грузится основной ролик.

При нажатии или наведении на кнопки негромкие звуковые эффекты.

Текстовая база объектов хранится в внешнем файле, в котором также можно определить все остальные переменные.

База изображений логотипов – также хранится в отдельной папке.

В приложении есть подробное ТЗ.

Уважаемые разработчики, прошу в личку не писать, оставляйте свои предложения по стоимости и срокам ЗДЕСЬ.