Flash-карта Киева с построенными объектами

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Завершен8 заявок439 просмотров

Загрузочная страница в виде карты Киева для сайта-визитки.

Карта Киева с размещенной информацией о построенных объектах.

Размер ролика: 800x600px

Обязательно должен быть симпатичный загрузчик, что бы на экране что-то было, пока грузится основной ролик.

При нажатии или наведении на кнопки негромкие звуковые эффекты.

Текстовая база объектов хранится в внешнем файле, в котором также можно определить все остальные переменные.

База изображений логотипов – также хранится в отдельной папке.

В приложении есть подробное ТЗ.

Уважаемые разработчики, прошу в личку не писать, оставляйте свои предложения по стоимости и срокам ЗДЕСЬ.

17 лет назад
amixen
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

rzn_zippy
Илья 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$150
Работа сделана очень добротно, заказчик доволен Спасибо, Илья - Вы профессионал!!
Артем отлично изложил ТЗ. Работать было приятно. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

rzn_zippy
Илья 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад