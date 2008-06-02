Расшифровать и вычленить ссылку

Есть строчка такого плана:

В ней скрыта информация, о проигрывателе (флеш проигрыватель) и сама ссылка на видеофайл - которая имеет формат - http://video.mail.ru/mail/vavdeeff/fack/v-1069.flv (приведенна для примера).

Нужна программа, самописная или иной другой способ, расшифровать строчку которую указал выше, чтобы вычленить из неё, только ссылку на видеофайл.