Расшифровать и вычленить ссылку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок348 просмотров

Есть строчка такого плана:

В ней скрыта информация, о проигрывателе (флеш проигрыватель) и сама ссылка на видеофайл - которая имеет формат - http://video.mail.ru/mail/vavdeeff/fack/v-1069.flv (приведенна для примера).

Нужна программа, самописная или иной другой способ, расшифровать строчку которую указал выше, чтобы вычленить из неё, только ссылку на видеофайл.

17 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

sergei_kopin
Копин 
54 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад
Быстро справился с поставленной задачей, спасибо.
Отличный заказчик, дает четко поставленое задание. ТЗ доступное и понятное. Я очень доволен сотрудничеством!!! Рекомендую!

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sergei_kopin
Копин 
54 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад