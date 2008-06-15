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Скрипт информера для определения PR и ТИЦ
Здравствуйте!
Необходимо разработать скрипт информера для автоматического определения PR и ТИЦ.
Полное техническое задание распологается по этому адресу:
http://service.egonika.ru/informer/informer.html
Стоимость будет определена после ознакомления с заданием. Всем спасибо...
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