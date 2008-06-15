Скрипт информера для определения PR и ТИЦ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок227 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо разработать скрипт информера для автоматического определения PR и ТИЦ.

Полное техническое задание распологается по этому адресу:

http://service.egonika.ru/informer/informer.html

Стоимость будет определена после ознакомления с заданием. Всем спасибо...

17 лет назад
eg_admin
45 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

arhangel-invest
Александр 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад
5 дней
Мне понравилось работать с Алексеем! Все выполнил так как я и предполагал и даже еще лучше:) Инициативен и имеет творческий подход, одним словом Молодец. Надеюсь поработать еще...
Отличный заказчик. Очень тактичен! А главное - прекрасно знает, чего хочет, - и понятно это объясняет. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. :)

Заявки фрилансеров

arhangel-invest
Александр 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад