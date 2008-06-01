Требуется программист, знающий php+mysql. Что есть сейчас. На сайте имеется каталог товара, для каждого товара есть ссылка "подробнее", по которой открывается ее полное описание с кнопкой "оформить заказ". По нажатию на ...
Создание модулей на основе ТЗ
На основе ТЗ, архитектуры базы данных, дампа базы, описания форм необходимо разработать:
- формы для ввода информации в базу данных
- отчеты для вывода инфорамции из базы по заданным в ТЗ запросам
Как правило одно задание это 1-3 формы и 1-3 отчета одной логической тематики
Заданий много.
пример задания Вы можете просмотреть в приккрепленном файле.
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