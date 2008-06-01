Написание модуля поиска в админке Shop-Script Prem

Всем привет. Назревает очередной проектик. Есть и-нет магазин на движке Shop-Script Premium. Магазин посвящен автозапчастям для иномарок. Сейчас примерно 8 тысяч позиций. Цены часто скачут. Для изменения цены в админке в каталоге надо находить деталь и менять по одной. Т.е., если одна и та же запчасть идет на несколько авто, то ее надо менять в каждой марке. Долго и муторно.

Итак: требуется написать (если это возможно) модуль поиска по всему каталогу в админке. Или переписать имеющийся модуль поиска только по категориям.

Т.е., зайдя в административной панели в каталог, можно было бы, вбив в поиск номер позиции, в вываливающимся списке можно было менять цены на все позиции с этим номером...

Цены предлагайте

Контакты: аська - 155046692. По необходимости дам телефон