Скрипт линеечек для форумов и сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки192 просмотра

Куплю скрипт линеечек для форумов и сайтов.

Требуемые возможности:

- возможность отсчета времени от даты и до даты

- возможность ввести собственный текст и выбрать его цвет

- возможность производить отсчет в неделях, днях и месяцах

Желательна возможность подразделения линеек на категории.

Жду ваши цены описание линеек :)

17 лет назад
Lorda
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров