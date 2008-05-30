Загрузка в базу MS SQl из текстового файла

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Закрыт6 заявок235 просмотров

В сайт по продаже программ 1с Предприятие.

http://www.1c-malina.ru/

Сайт типа интернет магазина.

Я делаю выгрузку из 1с в текстовые файлы.

База интернет магазина SQL /

Нужно загружать данные из текстовых файлов.

Формат текстовых файлов на ваше усмотрение.

Сотрудничество вижу таким образом.

1. Я вам даю явки - пароли

2. Вы создаете дополнительную страницу на сайте вообще

без какого нибыто дизайна

на странице

0. ввод пароля

1.выбор файла

2.выбор варианта загрузки

а) добавить, при совпадении не писывать новое

б) добавить, при совпадении писать новое

в) существующие данные удалить

выбирать буду только по сумме оплаты

SQL
17 лет назад
screamhome
Александр 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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