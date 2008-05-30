Необходимо реализовать расширенный поиск по инфоблокам в Битрикс. Подробности по ICQ 177605789.
Загрузка в базу MS SQl из текстового файла
В сайт по продаже программ 1с Предприятие.
Сайт типа интернет магазина.
Я делаю выгрузку из 1с в текстовые файлы.
База интернет магазина SQL /
Нужно загружать данные из текстовых файлов.
Формат текстовых файлов на ваше усмотрение.
Сотрудничество вижу таким образом.
1. Я вам даю явки - пароли
2. Вы создаете дополнительную страницу на сайте вообще
без какого нибыто дизайна
на странице
0. ввод пароля
1.выбор файла
2.выбор варианта загрузки
а) добавить, при совпадении не писывать новое
б) добавить, при совпадении писать новое
в) существующие данные удалить
выбирать буду только по сумме оплаты
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