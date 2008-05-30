Простенькая страничка на php

Нужна страничка, на ней след поля

Имя

Фамилия

Адрес

...

...

e-mail

confirm e-mail

...

...

т.е. обычные поля, в кот. вводится информация (e-mail должно быть равно confirm e-mail в противном случае выдает ошибку) и при нажатии кнопки send - эта информация посылается на мыло.

также должна быть проверка обязательных полей.

+ кнопка внизу страницы для загрузки файлов. Т.е. пользователь нажимает на кнопку, вылетает диалоговое окно, он выбирает файл - загрузить. может загрузить несколько файлов. эти attachments отображаются на странице (можно удалить, если ошибочно был прикреплён файл) и потом вместе с остальной информацией посылается на мыло.