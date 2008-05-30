Интересный скрипт нужен: одеть комнату в обои

Собственно, нету у нас флэш-программиста в команде, поэтому ищем исполнителя примочки к сайту:

Нужно сделать Flash программу, которая позоволяет:

1) одевать обои на стены ( снизу одни, сверху другие)

2) менять арки ( наличники в дверных проемах)

3) менять коробку на батареях ( + сделать пар от батареи )

4) менять потолок ( квадраты по 60*60, либо полностью заливать текстурой )

5) отображать цену по стенам ( т.е. брать данные из БД )

+ надо подсчитывать стоимость уложенных материалов (либо просто сделать калькулятор, который будет считать цену по метражу

количество фактур материалов должно быть бесконечно - т.е. реализовать метод, который позволит "подтягивать" новые элементы с сервера, или как-то еще.

все это можно сделать как элементы управления слева ( типа фотошоп, выбрал активный элемент и вперед)

Комната должна быть в перспективе ( считай кубик, где можно менять переднюю стену, потолок, правую стену)

пишите цены, сроки (хотелось бы за месяц сделать)