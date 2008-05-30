Необходимо реализовать расширенный поиск по инфоблокам в Битрикс. Подробности по ICQ 177605789.
Интересный скрипт нужен: одеть комнату в обои
Собственно, нету у нас флэш-программиста в команде, поэтому ищем исполнителя примочки к сайту:
Нужно сделать Flash программу, которая позоволяет:
1) одевать обои на стены ( снизу одни, сверху другие)
2) менять арки ( наличники в дверных проемах)
3) менять коробку на батареях ( + сделать пар от батареи )
4) менять потолок ( квадраты по 60*60, либо полностью заливать текстурой )
5) отображать цену по стенам ( т.е. брать данные из БД )
+ надо подсчитывать стоимость уложенных материалов (либо просто сделать калькулятор, который будет считать цену по метражу
количество фактур материалов должно быть бесконечно - т.е. реализовать метод, который позволит "подтягивать" новые элементы с сервера, или как-то еще.
все это можно сделать как элементы управления слева ( типа фотошоп, выбрал активный элемент и вперед)
Комната должна быть в перспективе ( считай кубик, где можно менять переднюю стену, потолок, правую стену)
пишите цены, сроки (хотелось бы за месяц сделать)
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